Aumento do imposto sobre as comissões relativas a pagamentos com cartões teria um encargo anual de 3,6 milhões de euros, estima a AHRESP

A AHRESP estimou hoje que a subida do imposto de selo sobre as comissões relativas a pagamentos com cartões pudesse representar um encargo anual de 3,6 milhões de euros para os seus associados.

