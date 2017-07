Pub

Em junho, receita fiscal excluindo reembolsos cresceu ao dobro do ritmo previsto no Orçamento, mas défice derrapa 9% para 3075 milhões de euros.

A receita fiscal excluindo os reembolsos está a crescer ao dobro do ritmo previsto no Orçamento do Estado de 2017, mas incluindo os reembolsos o défice está a aumentar de forma significativa, tendo crescido mais de 9%, indicam dados relativos ao primeiro semestre deste ano, divulgados esta terça-feira pelo Ministério das Finanças.

