A meio do ano, existem mais de 400 unidades de negócio e há grandes investidores a planear entrar na venda ambulante com marcas novas em 2018.

A street food está a crescer a ritmo acelerado, a mais de 25% ao ano, já com mais de 400 unidades de negócio espalhadas pelas ruas do país. Entre todas, o volume de negócios ascenderá já a dez milhões de euros, segundo as contas da Associação Street Food Portugal (ASFP). E ainda há espaço para crescer até 2025.

