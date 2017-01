Pub

Este ano, Tim Cook tem a missão de reinventar o iPhone novamente, dez anos depois do primeiro. É bom que deixe Steve Jobs orgulhoso

A CES 2007 decorria a pleno vapor em Las Vegas, mas todos os olhos estavam postos em São Francisco naquele dia de Janeiro. Fazia um frio desgraçado, como é habitual no norte da Califórnia, mas estava sol. Entrámos no Moscone Convention Center às 8 da manhã e estivemos uma hora em pé, virados para uma porta, à espera de passar para o auditório da keynote inaugural do MacWorld. Quando a porta abriu, milhares de jornalistas deram à sola, correndo para as filas da frente e atropelando-se pelo caminho. Ainda não sabíamos, mas estávamos prestes a assistir a um momento histórico, que definiria o futuro da indústria tecnológica para sempre.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia