Empresa de pagamentos procura startups com financiamento, seja em ronda seed (semente) seja em série A

A empresa de pagamentos Mastercard já abriu as candidaturas para a edição de verão do Start Path, programa que apoia startups da área financeira (fintech). O programa virtual de aceleração decorre durante seis meses e inclui duas semanas de imersão: no início do programa e no final dos primeiros três meses.

