S&P não identifica ganhos com entrada da Fosun para maior acionista do Millennium bcp. Chineses estão muito endividados e não têm experiência na banca

A Standard & Poor"s decidiu colocar hoje o rating de longo prazo do BCP com perspetiva positiva, justificando a decisão com o "considerável aumento de capital" que o banco vai concretizar, de 1,33 mil milhões de euros. O rating de longo-prazo do banco é hoje de "B+", patamar já especulativo.

