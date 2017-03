Pub

Tripaya vai representar Portugal numa delegação criada pela Comissão Europeia para o SXSW

Arranca esta sexta-feira mais uma edição do South by Southwest (SXSW). O festival realizado em Austin, nos Estados Unidos da América, é considerado um dos mais importantes no mundo da música e do cinema, mas desde 2007 é uma referência para as startups. Portugal prepara-se para promover o ecossistema de novas empresas esta sexta-feira, com a organização do painel "Portugal: Your Startup"s Gateway to Europe".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia