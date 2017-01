Pub

Todas as unidades de retalho cresceram ao longo de 2016, segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira

As vendas conjuntas das unidades de retalho da Sonae subiram 7,2% em 2016, face a 2015, e "superaram pela primeira vez os 5.000 milhões de euros", de acordo com os dados preliminares hoje divulgados pela empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

