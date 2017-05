Pub

Concretização de ambos os acordos insere-se na estratégia da Sonae MC de apostar na área da saúde e do bem-estar

A Sonae, através da Sonae MC, concluiu as operações para a compra da totalidade do capital da cadeia de supermercados biológicos BRIO, bem como a aquisição de 51% da empresa que detém a Go Natural, anunciou hoje o grupo.

