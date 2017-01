Pub

A Sonae SR fechou o ano passado com um aumento de 11,2% do volume de negócios, para 1.439 milhões de euros.

A Sonae SR abriu 46 lojas no exterior, aumentando para 259 o número de espaços da área de retalho especializado da Sonae no mercado externo. Espanha lidera o número de aberturas, com 13 novas lojas da Sport Zone, 9 lojas Worten e 5 da Salsa.

