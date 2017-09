Pub

Construtora admite novo corte de pessoal, sindicato reúne com a administração e os trabalhadores na próxima quinta-feira, dia 7

Os trabalhadores da Somague reúnem-se, quinta-feira, em plenário para debater a situação da empresa e que medidas irão tomar, atendendo às dificuldades e aos salários em atraso. Antes do plenário, o presidente do Sindicato da Construção tem um encontro com a administração da Somague, atualmente propriedade do grupo espanhol Sacyr, para ouvir propostas.

