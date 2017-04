Pub

Banca mais sã e menos malparado podem gerar mais investimento e crescimento. Para a Standard & Poor"s, isso é "pressão positiva" sobre o rating. A 15 de setembro decide

As soluções encontradas para recapitalizar e sanear a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Novo Banco podem ser decisivas para que a Standard & Poor"s (S&P) retire a dívida portuguesa do atual nível "especulativo" (lixo), subindo finalmente a nota de crédito para BBB- ou superior, notas que já são consideradas de "investimento".

Esses passos "decisivos" no sistema bancário foram e têm sido dados pelo "governo atual", sendo uma ajuda importante para a "transmissão da política monetária", a redução dos níveis de incumprimento, libertando fundos para investir e pôr a economia a crescer, disse ontem o analista que segue a República, Marko Mršnik.

A agência financeira, que classifica Portugal e os seus ativos como investimentos muito arriscados (BB+) desde há anos, volta a examinar o rating a 15 de setembro, um mês antes do Orçamento de 2018 ser apresentado.

O economista defende que "uma das principais diferenças entre as bases de recuperação de Espanha e Portugal é o atraso na melhoria do setor bancário português, o que tem limitado uma contribuição mais forte do investimento para o crescimento económico total".

Ainda assim, Marko Mršnik mostrou-se confiante. "O governo português tem tratado dos problemas do setor bancário desde o início do seu mandato nos finais de 2015" e "mais recentemente recapitalizou a CGD, ao passo que a decisão de vender o Novo Banco também foi tomada".

Para este economista, "os empréstimos em incumprimento [NPL] continuam altos, de tal forma que pensamos que isto é claramente um indicador de fragilidade". "É positivo para o rating a implementação de medidas que levem a uma redução substancial dos empréstimos do sistema bancário e que aumentam a eficácia da transmissão monetária."

O perito da S&P observou que "o esforço reformista feito durante a crise reflete-se no crescimento espanhol, que está acima da média da zona euro".

Nesse sentido, "existe algo que explica a maior fragilidade do crescimento em Portugal" face a Espanha. "Na nossa opinião, o atraso na reestruturação dos bancos em Portugal está a travar o crescimento da atividade económica", penalizando variáveis decisivas como o investimento.

"Uma das diferenças entre os dois países está na transmissão dos mecanismos monetários. Em Espanha isso foi tratado durante o período da crise, com uma reestruturação bem-sucedida dos bancos, algo que só está a acontecer agora em Portugal. Por outras palavras, Espanha já atingiu o nível de PIB que tinha antes da crise; Portugal ainda está a caminho dessa meta.

"Os ratings de Portugal mantêm-se constrangidos pelas dívidas privada e pública muito altas e pelo sistema bancário, que continua fraco e está a impedir melhorias na transmissão da política monetária." Se estes problemas forem resolvidos, "isso é efetivamente um dos fatores que pode levar a uma melhoria da qualidade do crédito de Portugal", afiançou o economista.

"Se virmos uma tendência decrescente nos níveis de crédito em incumprimento, na sequência das medidas que já foram tomadas, mais a recapitalização da CGD e o anúncio da venda do Novo Banco... Isto vai de certeza colocar uma pressão positiva sobre o rating. E claro, se o crescimento for mais forte do que o esperado, isso também pode levar a ratings mais elevados."

Estes dois fatores - banca e crescimento - "são de certeza relevantes num horizonte de curto prazo" e "mais prováveis" de acontecer do que por exemplo uma redução mais rápida da dívida externa ou alcançar mais depressa excedentes orçamentais. Estes dois últimos "são menos prováveis", notou.

Marko Mršnik fez ainda uma consideração significativa: "Apesar dos excedentes orçamentais primários, o rácio de dívida pública é significativamente mais alto em Portugal, o que torna o país mais vulnerável a choques financeiros externos."

A próxima agência de rating a avaliar Portugal é a canadiana DBRS, a 21 de abril. Esta é a única que não classifica o país como lixo, permitindo o acesso aos programas especiais do BCE.