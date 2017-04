Pub

A Sogrape comprou 25% do capital da Liberty Wines, consolidando a parceria estratégica que mantinha com aquela distribuidora de vinhos no Reino Unido e planeando agora fortalecer a presença do seu "portfolio" no canal da restauração daquele país.

