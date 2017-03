Pub

Em Alcochete, a diferença entre o rendimento dos homens e das mulheres pode chegar aos mil euros, mostram dados da Marktest.

Ourique, Mértola, Castanheira de Pêra, Nordeste e Lajes do Pico são os únicos cinco concelhos portugueses onde as mulheres ganham mais que os homens, avança a Marktest, a propósito do Dia Internacional da Mulher, que hoje se celebra.

