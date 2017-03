Pub

Apesar do aumento da percentagem de indivíduos que se estão preparam para a aposentação, 78% dos portugueses continuam a não poupar.

Apenas 19% dos portugueses estão a poupar para a reforma, mas, mesmo assim, esta percentagem está acima da registada em 2016, apenas 13%. As contas a prazo continuam a ser o produto financeiro de eleição para as economias, com 11%. Planos de Poupança Reforma (2%), investimentos em produtos bancários (2%), mealheiros tradicionais (2%) e certificados de aforro (1%) são menos comuns. Os dados são do estudo sobre literacia financeira realizado pelo Cetelem, hoje divulgados.

