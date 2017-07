Pub

Para ajudar a minimizar as perdas no setor da saúde, a E-goi desenvolveu uma solução para automatizar os lembretes de consultas a ser enviadas por SMS

A ausência do paciente numa consulta médica no Serviço Nacional de Saúde (SNS) gera um enorme prejuízo, que no final das contas afeta todos os contribuintes. De acordo com dados do SNS, desde 2010, na~o se realizam, por ano, 1 milha~o de consultas por ause^ncia do paciente, a maioria por esquecimento.

