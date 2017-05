Pub

Samsung ultrapassou a Apple no primeiro trimestre de 2017, com 79,2 milhões de smartphones. Marcas chinesas aproximam-se

A Samsung regressou à liderança do mercado mundial de smarthphones. A marca sul-coreana ultrapassou a Apple no primeiro trimestre de 2017, com 79,2 milhões de smartphones vendidos face aos 51,6 milhões comercializados pela tecnológica norte-americana, segundo os dados publicados pela consultora IDC na quinta-feira.

