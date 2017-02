Pub

A empresa francesa pretende apostar, sobretudo, em startups da área da moda, cosmética e acessórios

A Louis Vuitton (LVMH) criou um fundo de capital de risco para apostar em novos negócios. O LVMH Luxury Ventures vai arrancar com capital de 50 milhões de euros e pretende investir entre 2 e 10 milhões de euros em ações em startups com volume de negócios entre 2 e 5 milhões de euros e com grande potencial de crescimento, segundo a Reuters.

