O facto a reter, que merece o sublinhado como sintoma, é este: 18 canções, duas línguas. Multiplica-se o inglês por 17, quer a origem seja o Azerbaijão ou a República Checa. Isola-se - assume contornos de verdade absoluta o "mais vale só do que mal acompanhado" - o português, com a pérola (outra...) que saltou do baú de Luísa Sobral e que o seu irmão, Salvador, elevou a um nível tão contagiante como comovente, frágil mas convicto. Claro que não é apenas o idioma que define uma identidade, longe disso. Mas, neste caso, a letra ajuda a escapar a uma mediocridade que, não é difícil adivinhar, vai manter-se na meia-final de amanhã e repetir-se na final de sábado.

