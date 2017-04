Pub

Ministro vai apresentar a solução técnica proposta pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil para o ramal ferroviário da Lousã,

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu esta quarta-feira, em Coimbra que, em maio, deverá apresentar a solução técnica proposta pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para o ramal ferroviário da Lousã, no âmbito do projeto Metro Mondego.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia