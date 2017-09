Pub

Fesap apresenta hoje a sua proposta negocial e deve pedir um aumento de 2,5%. STE quer uma atualização mínima de 2%.

A nova secretária de Estado da Administração Pública reúne-se pela primeira vez na próxima sexta-feira com os sindicatos da função pública e será confrontada com uma exigência comum: aumentos salariais de, pelo menos, 2% no próximo ano. Na progressão das carreiras, Fesap, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Frente Comum querem o cumprimento da lei, recusando a solução de descongelamento gradual, como propõe o governo.

