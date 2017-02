Pub

Há 50 mil trabalhadores em condições de integrar os quadros do Estado, mas a entrada por concurso é contestada e Governo tem de dialogar com BE e PCP.

O Governo admite a integração nos quadros dos precários da Função Pública, mas só mediante concurso público. Para os dirigentes sindicais, a medida não deve ser aplicada de forma generalizada. Há 70 mil contratos a prazo no Estado, 20 mil dos quais com prestação de serviço e avença. Segundo a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), apenas 50 mil estarão em condições de ser integrados, por prestarem serviço em funções permanentes.

