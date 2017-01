Pub

NB não deve ser vendido ao desbarato nem retalhado por um qualquer fundo, diz sindicato dos quadros bancários. Pede nacionalização e venda posterior

O Sindicato Nacional dos Quatros e Técnicos Bancários (SNQTB) juntou-se esta tarde às vozes que reclamam a nacionalização do Novo Banco, mesmo que de forma temporária, para evitar uma opção ainda pior para o futuro do antigo BES. O banco poderia ser vendido posteriormente mas reservando "uma parte do capital" para os próprios trabalhadores da instituição, defende o SNQTB.

