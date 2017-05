Pub

Sindicato critica que acordo tenha protegido apenas autoridades e não os trabalhadores que venderam produtos de dívida do GES

Surpreendido pela omissão dos trabalhadores da esfera protetora lançada sobre as autoridades que tinham a obrigação de zelar pelo cumprimento de regras por parte do BES e, posteriormente, que decidiram pela resolução do mesmo, o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) lançou uma petição onde apela à proteção dos trabalhadores bancários de processos lançados por parte de associações de lesados pelo Grupo Espírito Santo (GES).

