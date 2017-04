Pub

A direção do Sindicato dos Jornalistas apresentou queixa na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) contra o grupo dono do Correio da Manhã

A direção do Sindicato dos Jornalistas anunciou hoje que apresentou queixa na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) contra o grupo Cofina, dono do Correio da Manhã, depois da administração ter rejeitado prestar informação aOS delegados sindicais.

