Pub

Cerca de metade do investimento (47%) destina-se a territórios de baixa densidade, ou seja, com um peso de 20% da população residente

Abriram esta quinta-feira os primeiros concursos ao abrigo do Sistema de Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo (SI2E) para apoio a projetos de micro e pequenas empresas orientados para a criação de emprego. Esta linha de apoios conta com um orçamento de 320 milhões de euros. Os primeiros seis concursos foram lançados para a região de Coimbra e contam com uma dotação de 17,7 milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia