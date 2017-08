Pub

No primeiro semestre saíram professores e médicos, foram contratados vigilantes florestais e guardas prisionais.

O emprego no setor das administrações públicas continua a aumentar, apesar das tentativas de contenção, totalizando 668.043 postos de trabalho no final do primeiro semestre de 2017. Um aumento de cerca de 1,3% em termos homólogos, o que corresponde a mais 8.365 postos de trabalho do que no mesmo período de 2016, de acordo com os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia