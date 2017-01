Pub

O setor da carne, ainda a sofrer os efeitos do embargo russo, foi dos mais afetados

O setor agroalimentar nacional deve crescer 0,3% em 2016 e 1,8% em 2017, apesar do impacto negativo do Brasil e Angola sobre as exportações, indica um estudo da seguradora de crédito, Crédito y Caución.

