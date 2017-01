Pub

Que este seja o ano do seu desafogo financeiro. Aproveite as nossas sugestões e dê saúde à sua conta bancária

Não vale a pena ter uma nota no bolso ou no sapato na hora das badaladas. Se quiser que este ano lhe seja favorável em termos financeiros, deixe de lado as tradições e superstições. O melhor mesmo é pôr as mãos à obra e tratar de ir buscar novas formas de fazer o dinheiro cair na sua conta. Aqui deixamos sete ideias que o podem ajudar a alavancar as suas finanças neste ano de 2017.

