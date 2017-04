Pub

Os Estados podem incentivar por via fiscal a aposta no ensino universitário. A OCDE analisou a questão e Portugal não se sai muito mal.

Portugal é o Estado mais eficaz na produção de licenciados. Eles ganham mais quando terminam os estudos, proporcionando maior receita ao Estado português, uma vez que a cobrança de impostos é feita sobre salários mais elevados. O retorno para o erário público é 2,72 vezes superior àquilo que foi investido e que deixou de ser cobrado por via tributária ao longo do percurso escolar. Para um português que aposte na educação terciária, bastaria aumentar os rendimentos em 17,83% no final do curso para cobrir os seus próprios custos, mas a realidade mostra que ele chega a aumentar o seu rendimento em 103,8%.

