O indicador que mede o sentimento económico melhorou em fevereiro 0,1 pontos para os 108,0 na zona euro e 0,3 pontos, para os 108,9, na União Europeia (UE), divulgou hoje a Comissão Europeia.

Entre as cinco maiores economias da zona euro, o sentimento económico melhorou em Espanha (1,3 pontos), França (1,1 pontos), Itália (0,2) e na Holanda (0,1 pontos) e recuou apenas na Alemanha (-0,8 pontos), segundo dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia.

A ligeira melhoria no indicador na zona euro em fevereiro resulta, por um lado, de uma maior confiança nos setores da indústria, dos serviços e na construção, tendo recuado a confiança dos consumidores e no setor do retalho.

Em Portugal, o indicador do sentimento económico subiu 1,0 pontos para os 110,6, de janeiro para fevereiro.

No que respeita à UE, a recuperação no sentimento económico deve-se à melhoria do indicador na maior economia fora da zona euro, a do Reino Unido, que subiu 2,3 pontos, apesar de na Polónia, a segunda maior, ter recuado 0,7 pontos.