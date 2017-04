Pub

Socialistas vão propor escalões de rendimento alternativos à taxa de 28% e ao subsídio de renda, que chumbaram.

O Partido Socialista chumbou a proposta do Bloco de Esquerda no sentido de ser criado um subsídio para os senhorios, mas tem uma proposta alternativa: em vez de pagarem uma taxa fixa de 28% no IRS, serão criados escalões de imposto consoante os rendimentos.

