Tribunal de Contas não recebeu atempadamente as prestações de várias unidades e recorda que só escapam a coima se justificarem o incumprimento

O Centro Hospitalar de Leiria, Centro Hospitalar do Médio Tejo, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo ultrapassaram os prazos legais para apresentação das contas de 2015. Já o Centro hospitalar da Cova da Beira e a Unidade Distrital de Santarém, não fizeram chegar quaisquer documentos. Todos estão em risco de pagar uma multa, alerta o Tribunal de Contas.

