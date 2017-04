Pub

Carros Porto e Braga podem pagar mais 452 euros com o seguro automóvel

Um seguro automóvel para um pequeno empresário pode custar um máximo de 840euro e um mínimo de 388euro, consoante a zona do país onde circule, com os prémios mais caros a serem praticados no Norte e os mais baratos nos Açores, segundo com uma análise das ofertas de seis seguradoras, elaborada pela plataforma ComparaJá.pt.

