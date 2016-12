Pub

Trabalhadores do setor da segurana privada reclamam aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

Os trabalhadores do setor da segurança privada vão estar em greve no último dia deste ano e no dia de ano novo, em defesa de aumentos salariais e de melhores condições de trabalho.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia