Portugueses desconhecem fraudes informáticas e formas de as evitar. Apenas 35% sabem que phishing é considerada uma fraude

Vivemos num tempo em que necessitamos de estar sempre ligados ao mundo, e a informática é a forma de o fazer. No entanto, as fraudes aumentam, são cada vez mais variadas e mais sofisticadas, e de acordo com um estudo de Literacia Financeira do Cetelem, "os portugueses desconhecem as fraudes e as formas de as evitar".

