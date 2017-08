Pub

Altas temperaturas associadas à falta de água levaram à antecipação da colheita das uvas, mas até se espera, de um modo geral, um aumento da produção.

O calor acelerou o ciclo de maturação das uvas e os produtores não tiveram outra hipótese senão antecipar as vindimas, em uma ou duas semanas. Acontece com as uvas brancas e deverá ocorrer o mesmo com as tintas.

