No momento de preparar o regresso às aulas há que não esquecer que, para o IRS, a maior parte do material escolar não é despesa de educação

Desde 2015 que as despesas com o material escolar não são dedutíveis ao IRS e, por isso, não contam para aquele abatimento até 800 euros permitido a cada família com dependentes. Tudo porque, com a reforma do IRS, deixaram de ser dedutíveis ao imposto os produtos e serviços sujeitos a uma taxa de IVA de 13% ou de 23%.

