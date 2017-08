Pub

Santander Totta viu resultados de exploração cair em 12,3%, dos 328,4 milhões de 2016 para 287,8 milhões ao longo dos primeiros seis meses deste ano

O Santander Totta fechou as contas do primeiro semestre com um resultado líquido de 228,9 milhões de euros, uma subida de 16,7% face aos valores contabilizados até junho de 2016. Apesar da subida, certo é que o produto bancário obtido pelo Totta recuou mais de 10% no período, caindo de 615,6 milhões para 549,4 milhões.

