Pub

As iniciativas do Santander Totta junto dos universitários serão divulgadas numa secção especialmente dedicada no site Dinheiro Vivo

Entre eles, destacam-se a criação de um programa de bolsas para a mobilidade internacional e o programa de estágios em PME, que garantiram experiência profissional e perspetivas sólidas de emprego a muitos estudantes universitários portugueses.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia