O Banco Santander Totta é o novo parceiro da Design The Future.

A Design The Future, uma plataforma digital de exploração vocacional, que faz o cruzamento entre as ofertas formativas em Portugal e os perfis e vocações dos alunos, para que possam escolher a melhor opção académica e profissional, em linha com as necessidades do mercado.

