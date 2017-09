Pub

Absorção do Popular pelo BST avança agora para as mãos das autoridades de supervisão, que terão que avaliar os diversos impactos do negócio

A administração do Banco Santander Totta (BST), liderada por António Vieira Monteiro, aprovou esta terça-feira a compra do banco Popular Portugal ao grupo espanhol com o mesmo nome. A absorção surge depois da medida de resolução decretada por Bruxelas em junho, que permitiu ao Santander tomar o rival por um euro.

