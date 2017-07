Pub

A companhia de tecnologia lucrou 8.422 milhões de euros, no segundo trimestre de 2017.

O lucro da Samsung aumentou 89% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo um valor recorde de quase 8500 milhões de euros. Prevê-se que no próximo trimestre a fabricante sul-coreana ultrapasse a rival Apple tornando-se a empresa de tecnologia mais rentável do mundo, avança o jornal espanhol CincoDías.

