Foi o primeiro aumento dos salários reais desde 2013, de acordo com o relatório do Centro de Relações Laborais.

Os rendimentos dos portugueses subiram 0,6% de 2015 para 2016. São os números do relatório anual do Centro de Relações Laborais, que será apresentado na próxima terça-feira no Ministério do Trabalho e que foram esta sexta-feira divulgados pelo Jornal Económico.

