Pub

Candidaturas abrem hoje e fecham a 15 de julho. Serão selecionados cinco finalistas em todas as categorias, totalizando 35.

Distribuídos por quatro categorias, ao todo, serão sete os Prémios Millennium Horizontes que o banco acaba de criar e que ontem apresentou numa conferência de lançamento na Pousada de Lisboa, na Praça do Comércio. "São prémios que têm a intenção de destacar as empresas que conseguem ir mais longe", disse Maria Montserrat Duarte, diretora do Marketing de Empresas do Millennium BCP.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia