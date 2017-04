Pub

A Rússia cortou a sua produção de petróleo para 11,05 milhões de barris por dia em março, no seguimento do acordo assinado com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para subir os preços.

