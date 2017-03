Pub

O presidente do Conselho de Administração da CGD afirmou hoje o "compromisso" da atual gestão do banco público em "concluir o processo de recapitalização" e "retomar plenamente" o seu "lugar de instituição de referência" no sistema financeiro português.

