Renúncia foi divulgada em comunicado pelos CTT, depois de o Correio da Manhã avançar que Horta e Costa foi constituído arguido na Operação Marquês

Rui Horta e Costa renunciou esta quarta-feira ao cargo de administrador não executivo dos CTT. A informação foi divulgada em comunicado dos CTT, que revela que Horta e Costa "comunicou hoje a esta sociedade a sua renúncia ao cargo de administrador não executivo dos CTT, assim como a sua indisponibilidade para o exercício de idênticas funções no mandato 2017-2019, por motivos pessoais".

O comunicado dos CTT dando conta da renúncia de Horta e Costa surge no mesmo dia em que o Correio da Manhã avança que o agora ex-administrador foi constituído arguido na Operação Marquês, indiciado pelos crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

De acordo com o CM, Horta e Costa, que foi administrador do resort Vale do Lobo, é suspeito de ter "promovido o pagamento ilícito de dois milhões de euros a Armando Vara e Carlos Santos Silva, através de uma parcela de dinheiro não declarada no negócio de venda de um lote de terreno em Vale do Lobo ao holandês Sander van Gelder".