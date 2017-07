Pub

Estação pública contratou a PwC para estudar o impacto económico do evento, que se realizará no próximo ano, no Parque das Nações

A RTP vai pagar 10 mil euros por um estudo sobre o impacto económico do Festival Eurovisão 2018, que se vai realizar em Lisboa.

