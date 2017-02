Pub

Vendas de mercadorias para fora sobem 0,9% em 2016, valor mais fraco desde 2009. Parceiros maiores

e mais dinâmicos foram Espanha e França; os piores, Angola e China. Material eletrónico foi o que mais ajudou à subida

As exportações portuguesas de mercadorias cresceram 0,9% em 2016, a evolução mais fraca desde 2009. Os mercados que mais contribuíram para a valorização de 464 milhões de euros no ano passado foram Espanha, França, Reino Unido e Itália.

Mas três países que não costumam ser habitués destes rankings acabaram por fazer a diferença, para melhor: Roménia, Irlanda e Taiwan evitaram a estagnação das vendas ao exterior. Sem estes três, as vendas teriam mexido só 0,2%.

Os dados, ontem divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e analisados pelo DN/Dinheiro Vivo, encerram o ano no comércio internacional de bens e mostram que 2016 foi, de facto, um período algo hostil para os exportadores portugueses.

DN Facebook

Twitter

Em termos mensais acumulados, as exportações caíram desde o início do ano, mas na reta final (a partir de novembro) voltaram a recuperar, ligeiramente.

Aqueles sete países foram os que mais ajudaram a alcançar a marca de 0,9% de crescimento - juntos deram a faturar 1,6 mil milhões de euros adicionais.

Destaque para o papel decisivo da Irlanda, país que comprou sobretudo mais "produtos químicos" a Portugal ao longo do ano passado. Idem para a Roménia, que se destacou no "outro material de transporte". Foram, essencialmente, os aviões F-16, que o Estado vendeu ao país do Leste europeu.

Como já explicado pelo INE, este negócio originou mais exportações, mas não fará crescer a economia (o produto interno bruto), pois o valor abate ao investimento. "A venda de cerca de 70 milhões de euros de equipamento militar para a Roménia" traduz-se em "exportações e desinvestimento". "O impacto no PIB é aproximadamente nulo no momento da transação", refere o INE.

Finalmente, aparece Taiwan, uma ilha do Extremo Oriente, no mar da China. Portugal encetou, nos últimos anos, uma aproximação comercial que estará a dar frutos. O produto que mais cresceu? Material eletrónico.

Do outro lado, os mercados dos exportadores portugueses que mais prejudicaram a dinâmica exportadora (contributo negativo, em valor) foram, por esta ordem, Angola, China, Moçambique, Holanda e Estados Unidos. Estes cinco compraram menos 1,1 mil milhões de euros em produtos portugueses.

Angola, que está a braços com uma crise significativa devido à quebra nos preços do petróleo, foi responsável por metade da redução. O país, que é o oitavo maior comprador de bens portugueses, teve uma queda de 28% em 2016.

Fonte oficial do Ministério da Economia contrapõe os "aspetos negativos" da leitura dos dados anuais. Diz que o mês de dezembro registou um "crescimento de 11,8%", "o mais elevado dos últimos 44 meses, sendo necessário recuar até abril de 2013 para verificar um crescimento superior". E que "foi com o trabalho deste governo que as exportações inverteram a tendência, apresentando nos últimos dois trimestres uma trajetória ascendente de crescimento".

O responsável do governo não refere, mas há sinais positivos na dinâmica anual das exportações e na sua qualidade. Mesmo sendo a expansão mais fraca em sete anos (os 0,9%), os setores que mais contribuíram para isso são de alto valor acrescentado. A ajuda mais forte veio da produção de equipamentos e aparelhos eletrónicos (rádio, televisão, comunicações), com mais 459 milhões de euros vendidos face a 2015.

Logo a seguir aparece o fabrico de "outro material de transporte" (mais 183 milhões de euros em 2016). Em terceiro, o vestuário, setor tradicional do país, entretanto alvo de forte modernização nos últimos anos. O contributo foi de 172 milhões de euros.

Do lado dos contributos mais negativos, aparecem as exportações de petróleo, de veículos automóveis e minérios.

A ligeira subida das exportações em 2016 acabou por ser superada pela expansão de 1,2% nas importações, o que agravou o défice comercial do país. No ano passado, Portugal vendeu 50,3 mil milhões de euros em mercadorias, valor que compara com os 61 mil milhões de euros em bens importados. O défice acabou por piorar 281 milhões, para 10,7 mil milhões de euros.

Dentro de pouco mais de uma semana, o Banco de Portugal divulgará os resultados anuais da balança de serviços, onde estão o turismo e os transportes. Os dados já disponíveis permitem inferir um crescimento nominal anual na ordem dos 2% nas exportações totais.